AstraZeneca, arriva la diffida: «Viola il contratto, recuperi subito i ritardi nella consegna delle dosi» (Di domenica 11 aprile 2021) AstraZeneca ancora sotto i riflettori. Il 19 marzo la Commissione europea ha inviato una diffida all’azienda. A firmare la lettera è stata Sandra Gallina, che guida la direzione generale Salute. Gallina ha anche negoziato i contratti sui vaccini. A ricostruire tutta la vicenda è il Corriere della Sera che ha pubblicato il testo della lettera. I destinatari della missiva sono Iskra Reic, vicepresidente esecutiva per l’Europa e il deputy General Councel – l’avvocatessa aziendale – Mariam Koohdari. diffida dell’Ue ad AstraZeneca Ecco cosa scrive nella diffida Bruxelles. «A seguito di un’analisi dettagliata di tutte le informazioni – si legge – siamo giunti alla conclusione che AstraZeneca ha Violato e continua a Violare le sue ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 aprile 2021)ancora sotto i riflettori. Il 19 marzo la Commissione europea ha inviato unaall’azienda. A firmare la lettera è stata Sandra Gallina, che guida la direzione generale Salute. Gallina ha anche negoziato i contratti sui vaccini. A ricostruire tutta la vicenda è il Corriere della Sera che ha pubblicato il testo della lettera. I destinatari della missiva sono Iskra Reic, vicepresidente esecutiva per l’Europa e il deputy General Councel – l’avvocatessa aziendale – Mariam Koohdari.dell’Ue adEcco cosa scriveBruxelles. «A seguito di un’analisi dettagliata di tutte le informazioni – si legge – siamo giunti alla conclusione chehato e continua are le sue ...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca arriva Coronavirus Puglia, da domani vaccino agli over 60 senza prenotazione La decisione di eliminare il vincolo dell'adesione arriva dopo che le statistiche hanno evidenziato ...delle Asl ci sono circa 140mila dosi di Vaxzevria (nome commerciale del vaccino AstraZeneca) con ...

AstraZeneca, insegnanti: stop alla prima dose. Ue lancia un ultimatum ... riferisce il Corriere, secondo cui AstraZeneca viene esortata a 'porre rimedio ai ritardi' , pena ... Un aiuto potrebbe arrivare da Johnson & Johnson , che arriva oggi in Europa e in Italia dovrebbe ...

«AstraZeneca viola il contratto»: la lettera-ultimatum dell’Europa Corriere della Sera Vaccini, parla Musumeci: “In Sicilia l’80 % dice di no ad AstraZeneca” L’80% dei siciliani rinuncia al vaccino AstraZeneca. “Su 100 persone – ha detto ... Il presidente della Regione ha poi annunciato che “a metà aprile è previsto l’arrivo tanto atteso delle prime dosi ...

Vaccini anticovid agli insegnanti, arriva lo stop per chi non ha ancora ricevuto la prima dose Niente più vaccino per gli insegnati e per il personale scolastico, anche per chi aveva già prenotato. Quella che era stata inserita tra le categorie prioritarie nel piano originale, è stata depennata ...

