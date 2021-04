Amici 21, Carolyn Smith rompe il silenzio e si scaglia contro di “lei” (Di domenica 11 aprile 2021) Amici 20, Carolyn Smith si schiera con la Celentano e attacca Martina: «Non voglio offendere però ...». Le maestre di danza fanno cartello. Direttamente da Ballando con le Stelle, la severissima giudice e coreografa di Rai 1 torna a difendere la sua collega anche in occasione della quarta puntata del serale. «Guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo. Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano». Queste le parole di Carolyn Smith durante un'intervista ad un settimanale solo qualche giorno fa. Sabato sera, in occasione della quarta puntata del serale di Amici 20, attraverso il suo profilo Instgram ha commentato la ... Leggi su howtodofor (Di domenica 11 aprile 2021)20,si schiera con la Celentano e attacca Martina: «Non voglio offendere però ...». Le maestre di danza fanno cartello. Direttamente da Ballando con le Stelle, la severissima giudice e coreografa di Rai 1 torna a difendere la sua collega anche in occasione della quarta puntata del serale. «Guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo. Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano». Queste le parole didurante un'intervista ad un settimanale solo qualche giorno fa. Sabato sera, in occasione della quarta puntata del serale di20, attraverso il suo profilo Instgram ha commentato la ...

