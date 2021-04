“Aggiungi al carrello”: a Napoli l’arte è in mostra al supermercato (Di domenica 11 aprile 2021) l’arte, come tanti altri settori, sta attraversando un periodo difficile a causa della pandemia. I musei d’Italia sono chiusi da parecchio tempo e ancora non si conosce la data di riapertura al pubblico. Da qui la brillante intuizione di due addetti ai lavori, perché, come si suol dire, “se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna”. Il gallerista Luigi Solito e la curatrice Carla Travierso hanno ideato e organizzato Aggiungi al carrello, una mostra d’arte contemporanea visitabile fino al 18 aprile da Gourmeet, un supermercato in via Alabardieri a Napoli. Il tutto è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Antonella Polito, socia del food store partenopeo. Questa curiosa iniziativa nasce come riflessione a proposito dell’attuale condizione ... Leggi su velvetmag (Di domenica 11 aprile 2021), come tanti altri settori, sta attraversando un periodo difficile a causa della pandemia. I musei d’Italia sono chiusi da parecchio tempo e ancora non si conosce la data di riapertura al pubblico. Da qui la brillante intuizione di due addetti ai lavori, perché, come si suol dire, “se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna”. Il gallerista Luigi Solito e la curatrice Carla Travierso hanno ideato e organizzatoal, unad’arte contemporanea visitabile fino al 18 aprile da Gourmeet, unin via Alabardieri a. Il tutto è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Antonella Polito, socia del food store partenopeo. Questa curiosa iniziativa nasce come riflessione a proposito dell’attuale condizione ...

