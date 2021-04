Veronica Peparini e Andreas Muller, la verità sul loro rapporto: chi ha fatto il primo passo? (Di sabato 10 aprile 2021) Veronica Peparini e Andreas Muller hanno raccontato qualche inedito retroscena sulla loro storia d’amore: chi avrà fatto il primo passo? Scopriamolo insieme. Veronica Peparini e Andreas Muller (Instagram)loro sono una delle coppie più amate dal pubblico, specialmente da chi è appassionato di Amici di Maria De Filippi e segue la trasmissione da tempo: stiamo parlando di Andreas Muller e Veronica Peparini. Questa sera su Canale 5 torna un nuovo appuntamento con il programma: i ragazzi della scuola di Amici si sfideranno per raggiungere la tanto ambita vittoria ed il conseguente successo, che sia nel ... Leggi su altranotizia (Di sabato 10 aprile 2021)hanno raccontato qualche inedito retroscena sullastoria d’amore: chi avràil? Scopriamolo insieme.(Instagram)sono una delle coppie più amate dal pubblico, specialmente da chi è appassionato di Amici di Maria De Filippi e segue la trasmissione da tempo: stiamo parlando di. Questa sera su Canale 5 torna un nuovo appuntamento con il programma: i ragazzi della scuola di Amici si sfideranno per raggiungere la tanto ambita vittoria ed il conseguente successo, che sia nel ...

