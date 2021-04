Ultime Notizie Roma del 10-04-2021 ore 07:10 (Di sabato 10 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale sabato 10 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Il commissario straordinario Francesco figliolo ha firmato una nuova ordinanza in cui ti dà la priorità nella campagna vaccinale gli over 80 e le persone fragili Così come ho spiegato ventiquattrore prima dallo stesso premier Mario Draghi le categorie di priorità indicate dal ministero della salute permangono ma vengono temperate con il criterio delle tacchi ha già iniziato il ciclo vaccinale lo terminerà Intanto le autorità americane rassicurano spiegando che non c’è il collega mi ha fatto 35 Johnson & Johnson le trombosi tornano in arancione Piemonte Lombardia Friuli Emilia Romagna e Calabria e Toscana la Sardegna Passa al rosso in Toscana restano per il rossore province di Firenze Prato livello generale del rischio in Italia speranza sottolinea che le misure hanno ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 aprile 2021)dailynews radiogiornale sabato 10 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Il commissario straordinario Francesco figliolo ha firmato una nuova ordinanza in cui ti dà la priorità nella campagna vaccinale gli over 80 e le persone fragili Così come ho spiegato ventiquattrore prima dallo stesso premier Mario Draghi le categorie di priorità indicate dal ministero della salute permangono ma vengono temperate con il criterio delle tacchi ha già iniziato il ciclo vaccinale lo terminerà Intanto le autorità americane rassicurano spiegando che non c’è il collega mi ha fatto 35 Johnson & Johnson le trombosi tornano in arancione Piemonte Lombardia Friuli Emiliagna e Calabria e Toscana la Sardegna Passa al rosso in Toscana restano per il rossore province di Firenze Prato livello generale del rischio in Italia speranza sottolinea che le misure hanno ...

