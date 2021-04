Udinese Torino 0-1: cronaca e tabellino (Di sabato 10 aprile 2021) Alla “Dacia Arena”, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il Torino soffre, stringe i denti ma trove tre punti pesantissimi alla Dacia Arena contro l’Udinese che preme forte sull’acceleratore ma colleziona solo il terzo ko consecutivo in campionato. Decide un rigore al 61? del ‘Gallo’ Belotti che consegna il successo alla squadra di Nicola, capace di reggere l’urto della formazione friulana, costante per 90? ma mai realmente incisivo, nemmeno quando Milinkovic-Savic ha gentilmente spalancato la porta nel primo tempo con un errore in uscita. Nel finale grandi proteste locali per un possibile rigore su Becao ma, dopo la review al VAR, l’arbitro Doveri decide di non assegnarlo. Questi i momenti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Alla “Dacia Arena”, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Ilsoffre, stringe i denti ma trove tre punti pesantissimi alla Dacia Arena contro l’che preme forte sull’acceleratore ma colleziona solo il terzo ko consecutivo in campionato. Decide un rigore al 61? del ‘Gallo’ Belotti che consegna il successo alla squadra di Nicola, capace di reggere l’urto della formazione friulana, costante per 90? ma mai realmente incisivo, nemmeno quando Milinkovic-Savic ha gentilmente spalancato la porta nel primo tempo con un errore in uscita. Nel finale grandi proteste locali per un possibile rigore su Becao ma, dopo la review al VAR, l’arbitro Doveri decide di non assegnarlo. Questi i momenti ...

