Todis Salerno ‘92 | ancora un successo | Catanzaro ko a domicilio

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa’92 vince anche in casa dell’Edilizia Innovativae balza da sola in vetta alla classifica. Al PalaGallo finisce 36-65 per le granatine, che restano imbattute – con cinque vittorie in altrettante gare – e si preparano ad affrontare tra le mura amiche la Nuova Matteotti Corato sabato prossimo. Il recupero sul campo della Lowengrube Taranto invece, inizialmente fissato per il 14 aprile, va verso un nuovo slittamento. Rinviati anche altri due match della 6^ giornata (Battipaglia-Taranto e Corato-Capri). LA PARTITA – Coach Russo inizia col quintetto composto da Duran, De Mitri, Valerio, Cragnolino e Van Der Linden. Apre le marcature De Mitri al termine di una bella azione corale. Poi quasi 3’ senza canestri: Valerio segna e prende fallo, ma Egwoh accorcia....