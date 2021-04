Rimonta Spezia allo scadere | 3-2 al Crotone

(Di sabato 10 aprile 2021) LA(ITALPRESS) – Lobatte il3-2, conquistando 3 punti che hanno tanto il sapore della salvezza per i liguri e quello della retrocessione per i calabresi, andati due volte in vantaggio e capaci di farsire a partita praticamente chiusa. Il primo tempo è tutto di marcase con la squadra di Cosmi a sfiorare la rete prima con Benali che calcia in area trovando Provedel a sbarrargli la strada, e poi Ounas che, di testa, impegna l'estremo difensore avversario chiamandolo ancora una volta alla parata. Gli sforzi delsembrano non portare i risultati sperati, ma il meritato premio arriva al 40° minuto, subito dopo l'uscita dal campo dell'infortunato Benali; sugli sviluppi di un calcio d'angolo Messias ...

- CROTONE 3 - 2 40' Djidji (C) , 63' Verde (S), 78' Simy (C), 89' Maggiore (S), 92' Erlic(4 - 3 - 3): Provedel; Ferrer (69' Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (84' Galabinov), Ricci (46' Sena), Maggiore; Verde (69' Agudelo), Nzola, Gyasi (46' Farias). All. Italiano ...DIRETTACROTONE (RISULTATO 3 - 2) TRIPLICE FISCHIO Allo Stadio Alberto Picco lobatte ined in extremis il Crotone per 3 a 2. Nel primo tempo gli ospiti prendono presto in mano il controllo delle operazioni e, nonostante siano costretti a rimpiazzare prematuramente ...Nell’anticipo derlla 30.ma giornata di Serie A lo Spezia batte il Crotone 3-2, liguri in rimonta sui calabresi due volte in vantaggio , raggiunti e superati al 94’ dal gol di Erlic. (nella foto Magg ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.