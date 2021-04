Regalo inaspettato per Leone: Fedez non crede ai suoi occhi. E Chiara Ferragni si commuove (Di sabato 10 aprile 2021) Quando è nata la piccola Vittoria Lucia Ferragni, i fan di Fedez e Chiara Ferragni sono letteralmente impazziti. Era il 23 marzo scorso e, dal momento che è stato reso noto ogni momento, dalla gravidanza al parto fino all’arrivo a casa, la piccola di casa Ferragnez è diventata protagonista dei post dei famosi genitori. Ma pur sempre con grande attenzione al primogenito, Leone, anche per evitare che si ingelosisca. Del resto da 3 anni a questa parte i follower dell’influencer e del rapper adorano Leo: lo hanno visto crescere e sicuramente sarà così anche per Baby V. Imperdibili i siparietti tra Leone e la sorellina. Anche ultimamente Fedez ha mostrato dei video in cui lui si rifiuta di darle l’ennesimo bacetto, ma ha fatto divertire anche il filmato in cui prepara la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Quando è nata la piccola Vittoria Lucia, i fan disono letteralmente impazziti. Era il 23 marzo scorso e, dal momento che è stato reso noto ogni momento, dalla gravidanza al parto fino all’arrivo a casa, la piccola di casa Ferragnez è diventata protagonista dei post dei famosi genitori. Ma pur sempre con grande attenzione al primogenito,, anche per evitare che si ingelosisca. Del resto da 3 anni a questa parte i follower dell’influencer e del rapper adorano Leo: lo hanno visto crescere e sicuramente sarà così anche per Baby V. Imperdibili i siparietti trae la sorellina. Anche ultimamenteha mostrato dei video in cui lui si rifiuta di darle l’ennesimo bacetto, ma ha fatto divertire anche il filmato in cui prepara la ...

Advertising

vernez89 : Quella di Giorgio fu un suo regalo inaspettato, dopo una partita con il Real.. Persona speciale, da sempre per sempre ?? - StalinZio : RT @Amelia8811: Un' anima bella mi ha fatto questo regalo, inaspettato. Ha un bar che frequento ogni giorno da anni e fa fatica, come molti… - umanitalibera : RT @Amelia8811: Un' anima bella mi ha fatto questo regalo, inaspettato. Ha un bar che frequento ogni giorno da anni e fa fatica, come molti… - Asiartgallery1 : RT @Amelia8811: Un' anima bella mi ha fatto questo regalo, inaspettato. Ha un bar che frequento ogni giorno da anni e fa fatica, come molti… - festinalente3 : RT @Amelia8811: Un' anima bella mi ha fatto questo regalo, inaspettato. Ha un bar che frequento ogni giorno da anni e fa fatica, come molti… -