Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego nel ranking ATP? Top30 in classifica se vincerà la finale a Cagliari (Di sabato 10 aprile 2021) Il primo pomeriggio del torneo ATP Sardegna Open 2021 di tennis, di categoria 250, che si sta giocando sulla terra battuta di Cagliari ha portato in dote il passaggio in finale di Lorenzo Sonego testa di serie numero 3, che ha sconfitto in tre set lo statunitense Taylor Fritz, numero 2 del seeding, staccando il biglietto per l’atto conclusivo. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, portano l’azzurro a quota 1819 punti, che figureranno però da lunedì 12 aprile nel nuovo ranking ATP, dove al momento è virtualmente al 33° posto. Infatti Sonego, che ha un best ranking da numero 32, deve attendere anche i risultati dei tennisti che lo seguono. Domani, infatti, ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Il primo pomeriggio del torneoSardegna Open 2021 di tennis, di categoria 250, che si sta giocando sulla terra battuta diha portato in dote il passaggio inditesta di serie numero 3, che ha sconfitto in tre set lo statunitense Taylor Fritz, numero 2 del seeding, staccando il biglietto per l’atto conclusivo. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del, portano l’azzurro a quota 1819 punti, che figureranno però da lunedì 12 aprile nel nuovo, dove al momento è virtualmente al 33° posto. Infatti, che ha un bestda numero 32, deve attendere anche i risultati dei tennisti che lo seguono. Domani, infatti, ...

