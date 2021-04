"Principe Filippo voleva morire nel suo letto". Con lui c'era la regina Elisabetta

Advertising

NicolaPorro : Pensate cosa sarebbe successo se fosse stata una donna a essere definita “sempre un passo indietro” rispetto al mar… - trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - Rimkharrou : RT @cartonimorti: Repubblica sta già cercando quando è stato vaccinato il principe Filippo - oxilnovo : RT @NdrCcc: Il principe Filippo è senza dubbio l'uomo che ha lavorato meno al mondo nel corso dell'intero XX secolo. Bella Pippo. -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

Escono sulla stampa britannica le prime indiscrezioni dopo la morte del. Il duca di Edimburgo non avrebbe voluto morire in ospedale, sarebbe stato determinato - secondo il Telegraph - a morire a casa, nel suo letto . E la regina Elisabetta sarebbe stata ...... Scozia, Galles e Irlanda del Nord) e nei territori d'oltremare per l'ultimo saluto ad'Edimburgo, ilconsorte scomparso ieri a 99 anni. Il funerale disi svolgerà in forma ...Roma, 10 aprile 2021 - Escono sulla stampa britannica le prime indiscrezioni dopo la morte del principe Filippo. Il duca di Edimburgo non avrebbe voluto morire in ospedale, sarebbe stato determinato - ...Barack Obama ha fatto le sue condoglianze alla Regina Elisabetta, ricordando la prima volta che ha incontrato lei e il Principe Filippo.