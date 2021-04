Porsche Macan - Il facelift su strada (quasi) senza veli (Di sabato 10 aprile 2021) La Porsche ha in programma per la seconda metà dell'anno un ulteriore restyling della Macan, volto a tenere viva l'attenzione sul modello prima dell'arrivo della seconda generazione, che segnerà il passaggio definitivo alla piattaforma elettrica Ppe. Paraurti ridisegnati e poco più. Le foto spia che vi proponiamo mettono in luce alcune delle novità previste, ovvero il design rivisto dei paraurti e dei gruppi ottici per mantenere un legame con gli altri modelli del marchio che sono stati nel frattempo introdotti. Possiamo notare un taglio diverso delle prese d'aria frontali e un inedito elemento centrale posteriore dove sono posizionati i catarifrangenti e la targa, mentre l'assenza delle modanature laterali nere potrebbe non essere una scelta definitiva. Nelle immagini non sono visibili gli interni, ma è probabile che qui siano ... Leggi su quattroruote (Di sabato 10 aprile 2021) Laha in programma per la seconda metà dell'anno un ulteriore restyling della, volto a tenere viva l'attenzione sul modello prima dell'arrivo della seconda generazione, che segnerà il passaggio definitivo alla piattaforma elettrica Ppe. Paraurti ridisegnati e poco più. Le foto spia che vi proponiamo mettono in luce alcune delle novità previste, ovvero il design rivisto dei paraurti e dei gruppi ottici per mantenere un legame con gli altri modelli del marchio che sono stati nel frattempo introdotti. Possiamo notare un taglio diverso delle prese d'aria frontali e un inedito elemento centrale posteriore dove sono posizionati i catarifrangenti e la targa, mentre l'asdelle modanature laterali nere potrebbe non essere una scelta definitiva. Nelle immagini non sono visibili gli interni, ma è probabile che qui siano ...

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Macan Porsche, futuro elettrico e connesso - FormulaPassion.it ... attende il prossimo anno anche la Sport Turismo che arriverà nello stesso periodo in cui Porsche presenterà la nuova Macan elettrica . Questa versione a batteria affiancherà la variante endotermica ...

Porsche Macan - Il facelift su strada (quasi) senza veli La Porsche ha in programma per la seconda metà dell'anno un ulteriore restyling della Macan , volto a tenere viva l'attenzione sul modello prima dell'arrivo della seconda generazione , che segnerà il ...

Porsche Macan facelift: uscita, informazioni e foto spia - Quattroruote.it Quattroruote Il futuro hi tech di Stoccarda tra benzina e ioni di litio il futuro per Porsche è rappresentato dalla nuova piattaforma PPE. Loading... La Premium Platform Electric, sviluppata assieme al marchio dei quattro anelli, darà vita alla nuova Macan a zero ...

Porsche, in futuro potrebbe arrivare anche una Cayenne elettrica Porsche starebbe lavorando ad una versione elettrica della Cayenne; il debutto sarebbe atteso tra il 2024 e il 2025.

