Painkiller | Bill Oberst Jr recita nel trailer del thriller

(Di sabato 10 aprile 2021) Cinedigm ha pubblicato un poster e undel prossimodel regista Mark Savageche vedeJr. nel ruolo di un uomo che inizia una campagna di vigilanti contro i criminali dei colletti bianchi dietro l’epidemia di oppioidi dopo aver perso sua figlia per overdose di droga. Di cosa parla? InJohnson (Jr.) ha subito il tipo di perdita che nessun genitore dovrebbe mai subire; guardando sua figlia cadere vittima dell’epidemia di oppioidi, che per troppo tempo è passata inosservata. Al contrario, il dottor Alan Rhodes (Pare), ha condotto uno stile di vita sontuoso, grazie ai profitti che ha ottenuto dalla sua attività di prescrizione. Vedendo che nessuno è ritenuto ...

