Pagelle Virtus Entella-Salernitana 0-3 | voti | tabellino e gol Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 10 aprile 2021) Ile ledi, sfida valida per la 33esima giornata della. Terza vittoria di fila per la squadra di Castori che si avvicina al secondo posto, ora distante solo un punto. Allo stadio Comunale di Chiavari i campani sconfiggono l’per 3-0 grazie ai gol di Veseli al 14?, Bogdan al 17? e Tutino al 59?. Liguri in grande difficoltà e con laC sempre più vicina.(4-3-1-2): Russo 5, Coppolaro 5.5, Chiosa 5.5, Pellizzer 5, Costa 5, Dragomir 5, Mazzocco 5.5 (77? Andreis 6), Brescianini 5.5 (85? Marcucci S.V.), Morosini 6 (85? Meazzi S.V.), Schenetti 5.5 (64? Mancosu 6), Brunori 6 (77? Rodriguez ...