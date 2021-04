Onestini e Melyssa, ma spunta anche Valeria Marini: triangolo di fuoco a Superviventes? (Di sabato 10 aprile 2021) Potrebbe essere un flirt. Condizionale d'obbligo, ma gli ingredienti ci sono tutti: reality, telecamere, voglia di far parlare. E, soprattutto, concorrenti mezzo nudi sull'isola dei famosi spagnola. Ormoni a palla, come si dice in gergo. E accade di tutto: intrighi e sguardi, strategie e avvicinamenti. Sospetti, molto sospetti. Prima il presunto flirt tra Gianmarco Onestini e Valeria Marini, ora a Supervivientes ne spunta un altro. Sempre presunto, per carità. Jorge Javier, conduttore del programma, manda in onda un filmato in cui i i concorrenti italiani sono chiamati a trascorrere un periodo di tempo in un resort prima dell'inizio del reality. Valeria Marini avrebbe stretto lì un'amicizia particolare con Gianmarco Onestini. Ma secondo i media spagnoli ci sarebbe un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Potrebbe essere un flirt. Condizionale d'obbligo, ma gli ingredienti ci sono tutti: reality, telecamere, voglia di far parlare. E, soprattutto, concorrenti mezzo nudi sull'isola dei famosi spagnola. Ormoni a palla, come si dice in gergo. E accade di tutto: intrighi e sguardi, strategie e avvicinamenti. Sospetti, molto sospetti. Prima il presunto flirt tra Gianmarco, ora a Supervivientes neun altro. Sempre presunto, per carità. Jorge Javier, conduttore del programma, manda in onda un filmato in cui i i concorrenti italiani sono chiamati a trascorrere un periodo di tempo in un resort prima dell'inizio del reality.avrebbe stretto lì un'amicizia particolare con Gianmarco. Ma secondo i media spagnoli ci sarebbe un ...

