Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Niel (Iliad), il genero di Arnault che vuole Unieuro: Gli anglosassoni lo definirebbero un self-m… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Iliad primo azionista di Unieuro: cosa c’è dietro la mossa di Niel, il terzo incomodo tra Bolloré e Berlusconi nel ria… - RassegnaZampa : #Iliad primo azionista di #Unieuro: cosa c’è dietro la mossa di Niel, il terzo incomodo tra Bolloré e Berlusconi ne… - antoninobill : Iliad primo azionista di Unieuro: cosa c’è dietro la mossa di Niel, il terzo incomodo tra Bolloré e Berlusconi nel… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Iliad primo azionista di Unieuro: cosa c’è dietro la mossa di Niel, il terzo incomodo tra Bolloré e Berlusconi nel ria… -

Ultime Notizie dalla rete : Niel Iliad

Calcio e Finanza

Corinna De Cesare per il 'Corriere della Sera' xavierChe ci fain Unieuro? Se lo sono chiesti in molti, ieri, dopo la notizia dell' ingresso del gruppo di telecomunicazioni fondato da Xavier, che ha investito 50 milioni di euro per ...Anche Vivendi, Bouygues, il magnate francese delle telecomunicazioni Xaviere il miliardario ...dell'acquisto di una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale da parte di...Mentre Vincent Bolloré e Silvio Berlusconi continuano a scontrarsi per il dominio nella tv commerciale, il miliardario francese Xavier Niel cresce in Italia ...Il gruppo TLC Mobile Iliad, fondato da Xavier Niel e guidato in Italia da Benedetto Levi, accresce quindi la sua influenza investendo in una società, come Unieuro, leader nel settore della distribuzio ...