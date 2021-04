Moby Prince, Fico: “Fare chiarezza su una vicenda dolorosa per la nostra comunità” (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – Di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico (foto), in occasione del trentesimo anniversario della tragedia del traghetto Moby Prince: “Nel trentesimo anniversario del disastro del traghetto Moby Prince il primo pensiero va alle 140 vittime, ai loro familiari e a quanti, da allora, si sono impegnati senza sosta per ottenere verità e giustizia. Della sera del 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno resta un doloroso ricordo, accompagnato dal rammarico e dall’amarezza per non aver fatto pianamente luce su quanto accaduto. E l’auspicio è che i procedimenti giudiziari possano giungere ad accertare ogni responsabilità. Il Parlamento in questi anni è intervenuto – per quanto nelle sue competenze – anche con una commissione parlamentare d’inchiesta, e in ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – Di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto(foto), in occasione del trentesimo anniversario della tragedia del traghetto: “Nel trentesimo anniversario del disastro del traghettoil primo pensiero va alle 140 vittime, ai loro familiari e a quanti, da allora, si sono impegnati senza sosta per ottenere verità e giustizia. Della sera del 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno resta un doloroso ricordo, accompagnato dal rammarico e dall’amarezza per non aver fatto pianamente luce su quanto accaduto. E l’auspicio è che i procedimenti giudiziari possano giungere ad accertare ogni responsabilità. Il Parlamento in questi anni è intervenuto – per quanto nelle sue competenze – anche con una commissione parlamentare d’inchiesta, e in ...

