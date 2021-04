Matteo Messina Denaro, chi è: tutto sul pericolosissimo latitante mafioso (Di sabato 10 aprile 2021) Matteo Messina Denaro è un mafioso italiano legato a Cosa nostra. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Chi dice Matteo Messina Denaro dice Cosa nostra. Il famigerato boss mafioso è tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo. Era soprannominato ‘U siccu (“il magro”), per via della sua costituzione fisica, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 10 aprile 2021)è unitaliano legato a Cosa nostra. Eccoquel che c’è da sapere su di lui. Chi dicedice Cosa nostra. Il famigerato bossè tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo. Era soprannominato ‘U siccu (“il magro”), per via della sua costituzione fisica, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

libellula58 : RT @DomaniGiornale: Da un’inchiesta di Domani condotta da @GiovanniTizian e @Nellotro arriva in tv il documentario 'Matteo Messina Denaro –… - Antongiulio2 : RT @Nellotro: È arrivato il giorno della messa in onda, vi aspetto questa sera alle 21:25 su @nove con il nostro documentario su Matteo Mes… - TreTsun : RT @Nellotro: È arrivato il giorno della messa in onda, vi aspetto questa sera alle 21:25 su @nove con il nostro documentario su Matteo Mes… - SAPAFER : RT @DomaniGiornale: Da un’inchiesta di Domani condotta da @GiovanniTizian e @Nellotro arriva in tv il documentario 'Matteo Messina Denaro –… - domusperusia : RT @nove: Matteo Messina Denaro - il legame tra mafia e imprenditoria #MatteoMessinaDenaro - #IlSuperlatitante - l'inchiesta di @Nellotro… -