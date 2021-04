Mass Effect: Legendary Edition è gold. BioWare festeggia e l'uscita è sempre più vicina (Di sabato 10 aprile 2021) BioWare ha appena annunciato che Mass Effect: Legendary Edition, l'edizione rimasterizzata dell'intera trilogia, è entrata ufficialmente in fase gold. La conferma è arrivata direttamente dal director Mac Walters su Twitter, come potete vedere in fondo alla notizia. Cosa significa tutto questo? Ora che la trilogia è entrata in fase gold, il gioco è pronto ad essere lanciato sul mercato e, salvo imprevisti catastrofici, non dovrebbero esserci ritardi nell'uscita. La Legendary Edition non apporterà solo modifiche superficiali al comparto grafico, ma introdurrà anche diverse migliorie nel gameplay e "quality of life", per svecchiare alcune parti che necessitavano di diversi ritocchi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 aprile 2021)ha appena annunciato che, l'edizione rimasterizzata dell'intera trilogia, è entrata ufficialmente in fase. La conferma è arrivata direttamente dal director Mac Walters su Twitter, come potete vedere in fondo alla notizia. Cosa significa tutto questo? Ora che la trilogia è entrata in fase, il gioco è pronto ad essere lanciato sul mercato e, salvo imprevisti catastrofici, non dovrebbero esserci ritardi nell'. Lanon apporterà solo modifiche superficiali al comparto grafico, ma introdurrà anche diverse migliorie nel gameplay e "quality of life", per svecchiare alcune parti che necessitavano di diversi ritocchi. Leggi altro...

