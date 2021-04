Liverpool, Salah: «Partita difficile. Finalmente abbiamo vinto» (Di sabato 10 aprile 2021) Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il match contro l’Aston Villa Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il match contro l’Aston Villa. Le sue dichiarazioni. «Finalmente abbiamo vinto. È stata una grande Partita contro una squadra difficile, siamo riusciti a rimontarla nel secondo tempo e a vincere, questa è la cosa più importante. Siamo riusciti a reagire dopo alcune partite in cui non c’eravamo, nell’intervallo ci siamo parlati e abbiamo ribaltato il match. difficile non vincere ad Anfield per diverse partite e poi ritrovarsi sotto per l’ennesima volta, nell’intervallo ci siamo detti che non poteva ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Mohamed, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il match contro l’Aston Villa Mohamed, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il match contro l’Aston Villa. Le sue dichiarazioni. «. È stata una grandecontro una squadra, siamo riusciti a rimontarla nel secondo tempo e a vincere, questa è la cosa più importante. Siamo riusciti a reagire dopo alcune partite in cui non c’eravamo, nell’intervallo ci siamo parlati eribaltato il match.non vincere ad Anfield per diverse partite e poi ritrovarsi sotto per l’ennesima volta, nell’intervallo ci siamo detti che non poteva ...

