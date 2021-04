L’economista Jeffrey Sachs contro Twitter e Bitcoin

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 10 aprile 2021), uno dei maggiori economisti al mondoe ialla conferenza “All About People: Digital Transformation in Science, Education, and Art”, uno dei maggiori economisti al mondo, è stato uno dei keynote speakers durante la conferenza “All About People: Digital Transformation in Science, Education, and Art”, svoltasi nei giorni… L'articolo Corriere Nazionale.