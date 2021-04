Le ' follie' della zona bianca presentano il conto | in Sardegna aumentano ricoveri e contagi

Advertising

Lucia05149332 : RT @globalistIT: - RobertoRomagna : RT @globalistIT: - globalistIT : - AttilaAzureRive : RT @TheExtremista: Potete ammirare da questa foto la lunghezza spaventosa di queste monoposto. Una macchina di 5,71 metri di lunghezza per… - TheExtremista : Potete ammirare da questa foto la lunghezza spaventosa di queste monoposto. Una macchina di 5,71 metri di lunghezz… -

Ultime Notizie dalla rete : follie della

Il Mattino

L'accusa è chiara: molti hanno vissuto la zona bianca come una sorta di libera tutti e in molti hanno denunciato l'affollamento nei locali e davanti, gli assembramenti e l'uso impropriomascherina e, in altri casi, la totale assenza delle mascherine sia all'interno che all'esterno. Così il virus ha presentato il conto. Salgono ancora i contagi in Sardegna, 425 nell'ultimo ...La Kustom Kulture, si è poi diffusa a livello planetario, conquistando celebrities, serie tv e cinema, ma anche il mondomoda e dell'arte. Ed è poi diventata virale con i social. Su Instagram ...Siamo arrivati a circa 120.000 morti. Da molte settimane è come se ogni giorno due o tre aerei pieni solo di italiani si sfracellassero ...Grande gelo, con una settimana di temperature in picchiata dopo che, per qualche giorno, il precedente rialzo del termometro, aveva fatto pensare all'arrivo di una intensa primavera.