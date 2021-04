Le dichiarazioni post partita di Ascoli-Monza (Di sabato 10 aprile 2021) Nel post partita di Ascoli-Monza i sentimenti dei due allenatori, Sottil e Brocchi, sono decisamente in contrasto. Infatti il risultato della gara, 1-0 in favore dei padroni di casa, ha decisamente soddisfatto il tecnico dei bianconeri, mentre ha profondamente deluso il tecnico ospite. Di seguito le dichiarazioni dei due allenatori dopo la gara. COME HA PRESO LA SCONFITTA IL TECNICO DEL Monza BROCCHI? Tanta delusione e tristezza per il KO dei suoi ragazzi; questi sono i sentimenti principali del tecnico del Monza Brocchi nel post partita di Ascoli-Monza. Infatti il mister, in conferenza stampa, ha affermato: “È un risultato difficile da spiegare, perchè una partita così non puoi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Neldii sentimenti dei due allenatori, Sottil e Brocchi, sono decisamente in contrasto. Infatti il risultato della gara, 1-0 in favore dei padroni di casa, ha decisamente soddisfatto il tecnico dei bianconeri, mentre ha profondamente deluso il tecnico ospite. Di seguito ledei due allenatori dopo la gara. COME HA PRESO LA SCONFITTA IL TECNICO DELBROCCHI? Tanta delusione e tristezza per il KO dei suoi ragazzi; questi sono i sentimenti principali del tecnico delBrocchi neldi. Infatti il mister, in conferenza stampa, ha affermato: “È un risultato difficile da spiegare, perchè unacosì non puoi ...

Advertising

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Una vittoria che non era scontata dopo la lunga sosta' ??? L'analisi di Antonio #Conte al term… - brightlypainted : Se nelle dichiarazioni post partita non tiriamo giù tutti i santi dal cielo e non facciamo i pazzi allora non solo… - MilanWorldForum : Costacurta e Condò su Ibra e sul post Ibra Le dichiarazioni - chicco288 : RT @junews24com: Bonatti: «Sono soddisfatto. Ottima gara contro un avversario forte» - - junews24com : Bonatti: «Sono soddisfatto. Ottima gara contro un avversario forte» - -