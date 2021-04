“Lacrime di Fuoco” è il nuovo singolo di Lily (Di sabato 10 aprile 2021) Torna la cantante Lily, nome d’arte di Federica Giglio: il suo nuovo brano dal titolo “Lacrime di Fuoco” (BIT Records) è in radio e in digitale Disponibile in rotazione radiofonica “Lacrime DI Fuoco” (BIT Records), il nuovo brano di Federica Giglio, in arte Lily. Il singolo è anche disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Parliamo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 10 aprile 2021) Torna la cantante, nome d’arte di Federica Giglio: il suobrano dal titolo “di” (BIT Records) è in radio e in digitale Disponibile in rotazione radiofonica “DI” (BIT Records), ilbrano di Federica Giglio, in arte. Ilè anche disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Parliamo… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

lexadiyoza : ma si può essere allergici alle lacrime? ogni volta che piango mi vanno a fuoco gli occhi - max_free_ : @CarloCalenda Fiato alle trombe. Fuoco alle polveri. Gli Arcuri non finiscono mai. Che poi, per avere il meglio in… - CorneMusicZine : Disponibile in radio il nuovo singolo di Lily ( Federica Giglio), “Lacrime Di Fuoco” - CorneMusicZine : Disponibile in radio il nuovo singolo di Lily ( Federica Giglio), 'Lacrime Di Fuoco' - Senzanickname1 : RT @sabinapeluso: Io al primo ascolto di #Piuma ero in lacrime. Adesso ho un fuoco dentro voglio urlare e ballare CHE FORZA CHE CARICA CH… -

Ultime Notizie dalla rete : Lacrime Fuoco La questione dello Xinjiang - Uygur ... gli stessi partiti che, cambiati i nomi, oggi versano le lacrime amare di Petra von Kant assieme a ... quali una manifestazione, un corteo, uno scontro a fuoco con la polizia, sia amplificato dai ...

Nagorno " Karabakh: un dramma armeno - di Edoardo Almagià Ricordiamo che si è trattato di un cessate il fuoco e non di una pace definitiva: nulla è stato ... In lacrime, molti dei fedeli sono venuti a dare il loro addio al santuario, illuminato dalla tremula ...

“Lacrime di Fuoco”, il nuovo brano di Lily: l’intervista L'Opinionista Brando Giorgi non ha salutato Beppe Braida in lacrime: “Ha fatto una cosa indegna” Le lacrime di Beppe Braida: si è ritirato dall'Isola. in foto: Foto IPA. L'addio di Beppe, con le sue conseguenze, è stato mostrato nel daytime del 9 aprile in foto: Foto IPA. All'Isola dei Famosi 202 ...

Anticipazioni Uomini e Donne: due corteggiatori eliminati, una in lacrime Nonostante, ad un certo punto, il fuoco viene domato, Alessio resta molto deluso e scottato ... In conclusione arriva Luca che, dopo aver eliminato Anna Maria, fa scoppiare in lacrime Elisabetta. Il ...

... gli stessi partiti che, cambiati i nomi, oggi versano leamare di Petra von Kant assieme a ... quali una manifestazione, un corteo, uno scontro acon la polizia, sia amplificato dai ...Ricordiamo che si è trattato di un cessate ile non di una pace definitiva: nulla è stato ... In, molti dei fedeli sono venuti a dare il loro addio al santuario, illuminato dalla tremula ...Le lacrime di Beppe Braida: si è ritirato dall'Isola. in foto: Foto IPA. L'addio di Beppe, con le sue conseguenze, è stato mostrato nel daytime del 9 aprile in foto: Foto IPA. All'Isola dei Famosi 202 ...Nonostante, ad un certo punto, il fuoco viene domato, Alessio resta molto deluso e scottato ... In conclusione arriva Luca che, dopo aver eliminato Anna Maria, fa scoppiare in lacrime Elisabetta. Il ...