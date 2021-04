La troika lucana contro la pandemia

(Di sabato 10 aprile 2021) 'Girano tanti lucani per il mondo, ma nessuno li vede, non sono esibizionisti. Il lucano, più di ogni altro popolo, vive bene all'ombra. Quando cammina preferisce togliersi le scarpe, andare a piedi ...

