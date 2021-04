Italia e Stati Uniti, Di Maio c’è. Con Blinken, Albright e i think tank (Di sabato 10 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà lunedì a Washington per incontrare il segretario di Stato americano Antony Blinken. È il primo ministro in assoluto (oltre che tra i colleghi Ue) a essere ricevuto dalla nuova amministrazione statunitense. Al centro del confronto tra i due – il secondo in poche settimane dopo quello a margine della ministeriale Nato di fine marzo – diversi temi accomunati da un intento sempre più chiaro con l’arrivo a Palazzo Chigi di Mario Draghi: il rilancio delle relazioni transatlantiche. Lo dimostra la partecipazione del ministro Di Maio a un evento dell’Atlantic Council, in agenda martedì, dedicato ai 160 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Tra gli altri ospiti delle celebrazioni anche la speaker della Camera Nancy Pelosi, l’ex segretario di Stato Madeleine Albright, l’ex ... Leggi su formiche (Di sabato 10 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Disarà lunedì a Washington per incontrare il segretario di Stato americano Antony. È il primo ministro in assoluto (oltre che tra i colleghi Ue) a essere ricevuto dalla nuova amministrazione statunitense. Al centro del confronto tra i due – il secondo in poche settimane dopo quello a margine della ministeriale Nato di fine marzo – diversi temi accomunati da un intento sempre più chiaro con l’arrivo a Palazzo Chigi di Mario Draghi: il rilancio delle relazioni transatlantiche. Lo dimostra la partecipazione del ministro Dia un evento dell’Atlantic Council, in agenda martedì, dedicato ai 160 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Tra gli altri ospiti delle celebrazioni anche la speaker della Camera Nancy Pelosi, l’ex segretario di Stato Madeleine, l’ex ...

Advertising

RobertoBurioni : I morti nell'ultimo mese sono calati in tutte i principali stati europei, tranne che in Italia. Forse dipende dall'… - MSF_ITALIA : ?? Sparatoria in un centro di detenzione a #Tripoli #Libia Un morto e due feriti. Due adolescenti di 17 e 18 anni co… - ispionline : Come va la lotta contro il #Covid19 in Italia rispetto agli altri Paesi europei? Il grafico mostra cosa sta accade… - DivThinK : @sandraamurri1 @frazambon In Italia ha mai pagato qualcuno (per esempio oggi anniversario Moby Prince) ? O abbiamo… - SBerritta : RT @formichenews: Italia e Stati Uniti, Di Maio c’è. Con Blinken, Albright e i think tank ???????? Il ministro degli Esteri sarà lunedì a Wash… -