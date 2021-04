“Ipotesi di complotto” | stasera in tv il thriller con Mel Gibson

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 aprile 2021) Il Nuovo Ordine Mondiale, la Massoneria, i chip sottopelle per renderci schiavi e controllarci la mente. Loro ci spiano, loro ci controllano. Suona familiare, vero? Se “di” fosse stato girato oggi, probabilmente Jerry Fletcher (Mel) avrebbe usato i social network per esporre le sue infinite teorie complottiste. Ma siamo negli anni ’90 e internet non era ancora diventato questo grandioso palcoscenico. “Loro immettono nell’acquedotto urbano il fluoro che indebolisce la volontà e rende schiavi del potere. Collezionano il seme dei padri dei vincitori di premi Nobel e lo conservano ibernato, per creare al momento giusto una razza eletta. Loro hanno scatenato la guerra del Vietnam per via d’una scommessa tra Howard Hughes e Aristotele Onassis. Loro conoscono il legame tra Oliver Stone e George Bush.” Jerry ...