Il Reddito di Cittadinanza ha evitato una catastrofe (Di sabato 10 aprile 2021) Aumentano le famiglie in povertà assoluta nel 2020 ma le misure messe in campo dai governi Conte – dal Reddito di Cittadinanza al Reddito di emergenza – contengono i danni. E’ quanto ribadisce l’Istat nella memoria trasmessa al Parlamento sul decreto Sostegni. Sulla base delle stime preliminari, nel 2020 risultano essere oltre 2 milioni le famiglie in povertà assoluta, il 7,7% del totale. Con un marcato aumento rispetto al 2019 (+335 mila famiglie), quando l’incidenza era pari al 6,4%. In termini di individui coinvolti, si tratta di un incremento di oltre un milione di persone (da 4,6 a 5,6 milioni). Con un aumento dell’incidenza dal 7,7% al 9,4% e l’annullamento dei miglioramenti registrati fra il 2018 e il 2019. Per la prima volta dal 2014, infatti, l’incidenza della povertà assoluta era risultata nel 2019 in significativa riduzione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Aumentano le famiglie in povertà assoluta nel 2020 ma le misure messe in campo dai governi Conte – daldialdi emergenza – contengono i danni. E’ quanto ribadisce l’Istat nella memoria trasmessa al Parlamento sul decreto Sostegni. Sulla base delle stime preliminari, nel 2020 risultano essere oltre 2 milioni le famiglie in povertà assoluta, il 7,7% del totale. Con un marcato aumento rispetto al 2019 (+335 mila famiglie), quando l’incidenza era pari al 6,4%. In termini di individui coinvolti, si tratta di un incremento di oltre un milione di persone (da 4,6 a 5,6 milioni). Con un aumento dell’incidenza dal 7,7% al 9,4% e l’annullamento dei miglioramenti registrati fra il 2018 e il 2019. Per la prima volta dal 2014, infatti, l’incidenza della povertà assoluta era risultata nel 2019 in significativa riduzione ...

