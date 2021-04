Il Milan vince e tiene a distanza la Juve, il Parma ora rischia (Di sabato 10 aprile 2021) In quel dello Stadio Tardini si è imposto il Milan di Stefano Pioli, battuto il Parma che adesso rischia grosso nella corsa salvezza. Il Milan sembra ormai aver abbandonato l’idea di poter puntare allo Scudetto. La distanza dall’Inter, d’altronde, al momento è di otto punti con i nerazzurri che hanno una partita in meno (domani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 aprile 2021) In quel dello Stadio Tardini si è imposto ildi Stefano Pioli, battuto ilche adessogrosso nella corsa salvezza. Ilsembra ormai aver abbandonato l’idea di poter puntare allo Scudetto. Ladall’Inter, d’altronde, al momento è di otto punti con i nerazzurri che hanno una partita in meno (domani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, Parma-Milan 1-3: espulso Ibrahimovic: Serie A, Parma-Milan 1-3… - serieAnews_com : ???? Il Milan vince e tiene a distanza la Juve, il Parma ora rischia - teo_acm : RT @andreavianel: Il Milan in surplace, finché, finché, finché vince lo stesso - Alemilanista86 : RT @andreavianel: Il Milan in surplace, finché, finché, finché vince lo stesso - ACBINO1971 : RT @andreavianel: Il Milan in surplace, finché, finché, finché vince lo stesso -