Fontana fa la vittima | ' Gli attacchi alla Lombardia sono un rigurgito di centralismo'

(Di sabato 10 aprile 2021) I disastri sanitari dellasotto gli occhi di tutti, ma il presidenteprosegue per la sua strada e non accetta le critiche. La sua tattica adesso è di buttarla sul vittimismo ...

Le regioni, ha spiegato, "hanno lavorato bene insieme, i 20 governatori che appartengono a schieramenti differenti hanno sempre lavorato e deciso all'unanimità. Quando abbiamo avuto critiche ...... si è infatti parlato della possibilità di dimissioni di Attilio, che tuttavia pare ... Pare improbabile che si offra comesacrificale per un bis, a meno che non cambino le circostanze. ...I disastri sanitari della Lombardia sono sotto gli occhi di tutti, ma il presidente Fontana prosegue per la sua strada e non accetta le critiche. La sua tattica adesso è di buttarla sul vittimismo ...Solo pochi giorni fa Regione Lombardia si è beccata gli strali dei “Ferragnez” che, piaccia o meno, avevano perfettamente ragione a essere arrabbiati: è francamente inaccettabile che la nonna di Fedez ...