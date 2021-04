Dopo Lula anche Dilma Rousseff attacca Bolsonaro | ' Nel Brasile un genocidio sul Covid'

Advertising

globalistIT : - foreverPIGRO : @repubblica Dopo #Lula, oggi questo. Povero copia-incolla #Saviano???????????????????? - OObserv83659077 : @cappellarianton Oltre ad essere più bugiardo del calamaro, “Come ha detto Lula, dopo la prima bugia bisogna mentir… - matteodipaolo89 : RT @lucianoghelfi: #Lula al @tg2rai sul suo no all’estradizione del terrorista dei PAC #CesareBattisti, consegnato all'Italia da #Bolsonaro… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Lula al @tg2rai sul suo no all’estradizione del terrorista dei PAC #CesareBattisti, consegnato all'Italia da #Bolsonaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Lula

Ieri sera al Tg2aveva definito 'genocida' l'attuale presidente Bolsonaro per la sua politica anti - Covid inesistente e per questo disastrosa. Oggi Dilma Roussef, ex presidente deposta nel 2016, riprende queste ..."Chiedo scusa al popolo italiano, credevo che non fosse colpevole mala sua confessione posso solo scusarmi. Mi sono sbagliato", ha aggiunto, intervistato in diretta a Tg2 Post. "Ho ...Ieri sera al Tg2 Lula aveva definito “genocida” l’attuale presidente Bolsonaro per la sua politica anti-Covid inesistente e per questo disastrosa. Oggi Dilma Roussef, ex presidente deposta nel 2016, ..."Chiedo scusa al popolo italiano, credevo che non fosse colpevole ma dopo la sua confessione posso solo scusarmi. Mi sono sbagliato", ha aggiunto Lula, intervistato in diretta a Tg2 Post. "Ho ...