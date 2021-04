Covid in Lombardia, proteste con pentole e coperchi sotto la Regione: “Qui è andato tutto male. Le scuse non bastano, ora dimissioni” (Di sabato 10 aprile 2021) “dimissioni, dimissioni”. Lo hanno gridato gli oltre duecento milanesi che questa mattina hanno portato pentole e coperchi davanti a Palazzo Lombardia per chiedere un passo indietro ai vertici della Regione. “Tredici mesi dopo possiamo dire che in Lombardia è andato tutto male” ha spiegato Luca Paladini dei Sentinelli di Milano che insieme ad Arci, Casa Comune, Mamme per la Pelle e Medicina Solidale ha organizzato la “pentolata” rumorosa. “Le scuse non ci bastano più se ne devono andare”. Presente anche l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino: “In Lombardia la gestione in questo anno della sanità e della campagna di vaccinazione è stato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) “”. Lo hanno gridato gli oltre duecento milanesi che questa mattina hanno portatodavanti a Palazzoper chiedere un passo indietro ai vertici della. “Tredici mesi dopo possiamo dire che in” ha spiegato Luca Paladini dei Sentinelli di Milano che insieme ad Arci, Casa Comune, Mamme per la Pelle e Medicina Solidale ha organizzato la “pentolata” rumorosa. “Lenon cipiù se ne devono andare”. Presente anche l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino: “Inla gestione in questo anno della sanità e della campagna di vaccinazione è stato un ...

