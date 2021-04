Cosa fa Insigne? De Laurentiis ha già deciso (Di sabato 10 aprile 2021) Lorenzo Insigne è in scadenza di contratto nel 2022, non ha ancora rinnovato e il Napoli, a quanto pare, avrebbe preso una decisione sul capitano Una decisione, intanto, è stata presa, ed è saggia quanto, forse, prevedibile: Lorenzo Insigne non andrà a scadenza di contratto. Dato che, su carta, c’è scritto ‘epilogo 2022’, in estate Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 aprile 2021) Lorenzoè in scadenza di contratto nel 2022, non ha ancora rinnovato e il Napoli, a quanto pare, avrebbe preso una decisione sul capitano Una decisione, intanto, è stata presa, ed è saggia quanto, forse, prevedibile: Lorenzonon andrà a scadenza di contratto. Dato che, su carta, c’è scritto ‘epilogo 2022’, in estate Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ReErthu : @Lor_Insigne @sscnapoli quel discorso che dicevamo stare accovacciati oppure stare in piedi serve prima cosa per al… - Emanuel72607325 : Icardi al Lecce, Lukaku alla Pro Vercelli, Ronaldo al Padova. E insigne alla Feralpisalo. Ecco cosa non accadrà ma… - dello__98 : @fidax92 @ale13_spino @Alobrasil74 Ma in base a che cosa? Abbiamo portiere, terzini e mediani nettamente più forti… - DIF_Genny : @PSandisky Vero, anche la cosa di Insigne non mi è piaciuta. E lo dico da estimatore. - ilsidero : @faithless95 @myownblue Ah. @Lor_Insigne e qua la cosa si fa seria. Ok che lei un po' se le cerca che mette le foto… -