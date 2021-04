Cina, multa record per Alibaba: 2,33 miliardi di euro (Di sabato 10 aprile 2021) Le autorità cinesi hanno inferto una multa record al gigante dell'e - commerce cinese Alibaba : 18,23 miliardi yuan per le violazioni delle regole antitrust. Jack Ma è nel mirino di Pechino anche per ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Le autorità cinesi hanno inferto unaal gigante dell'e - commerce cinese: 18,23yuan per le violazioni delle regole antitrust. Jack Ma è nel mirino di Pechino anche per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cina, maxi-multa da 2,78 miliardi di dollari al colosso dell'e-commerce #Alibaba - repubblica : Cina, maxi multa da 2,8 miliardi di dollari ad Alibaba per abuso di posizione dominante - sole24ore : Cina, maxi-multa da 2,8 miliardi di dollari ad Alibaba - luca0577 : Alibaba multa record in Cina per monopolio. - Maxbrak : RT @CCKKI: Così si fa. #Alibaba, maxi multa da 2,8 mld in #Cina????. Come si legge sul NYT le autorità cinesi hanno sanzionato il gigante del… -