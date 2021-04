Campigli al comando del Nazionale Open Manassero secondo

Advertising

Il dilettante Massimoè balzato aldel Campionato Nazionale Open dopo il secondo giro. Al Golf Club Miglianico ha concluso in 65 colpi, grazie a un'ottima prova sui green, diventando leader con - 8. ...... è l'amateur Massimilianoche, con un parziale chiuso in 65 su un totale di 134 colpi, è risalito dalla settima posizione balzando aldella classifica. Matteo Manassero, in testa ...Il dilettante Massimo Campigli è balzato al comando del Campionato Nazionale Open dopo il secondo giro. Al Golf Club Miglianico ha concluso in 65 colpi, grazie a un’ottima prova sui green, diventando ...A Miglianico il giovane dilettante ha preso il comando del Campionato Nazionale Open con -8, tre colpi il vantaggio su Manassero a metà torneo ...