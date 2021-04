“Cambiare” è il nuovo singolo di Simone Zanelli

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 10 aprile 2021)online sulle piattaforme digitali con il”: il brano è anche in rotazione radiofonica Disponibile in rotazione radiofonica “” (RKH), ilbrano digià presente su tutte le piattaforme di streaming. “”,brano di, è una canzone pensata per trasmettere un messaggio caro all’artista: l’importanza della… L'articolo Corriere Nazionale.