Calciomercato Juventus – Ipotesi scambio tra Icardi e Cristiano Ronaldo (Di sabato 10 aprile 2021) La Juventus nel prossimo Calciomercato potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo. Il portoghese attratto dal PSG. Icardi la contropartita. Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 aprile 2021) Lanel prossimopotrebbe dire addio a. Il portoghese attratto dal PSG.la contropartita.

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - ilpalloneraccon : RT @alexbassi73: Juve-Genoa del 1906: gol non visti, rigori e un arbitro... in fuga! - gilnar76 : L’ex #Juve stronca Pirlo: « ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -