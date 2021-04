Age of Empires IV e non solo! Alle 18 commentiamo in diretta l'evento Age of Empires: Fan Preview (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di un nuovo evento in casa Microsoft e in particolare di uno dedicato ad Age of Empires IV e in generale a tutto l'amato franchise strategico. Oggi seguiremo in diretta l'Age of Empires: Fan Preview! Ecco la descrizione condivisa da Xbox: "Anche se non vogliamo rovinare tutto ciò che abbiamo in serbo, sappiamo che avete pazientemente aspettato altri scorci di Age of Empires IV dal primo trailer all'X019. La nostra trasmissione includerà un nuovo sguardo al gameplay, Alle civiltà, alla campagna e altro ancora! Condivideremo anche alcune notizie entusiasmanti per i nostri giocatori di Age of Empires II: Definitive Edition e Age of Empires III: ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di un nuovoin casa Microsoft e in particolare di uno dedicato ad Age ofIV e in generale a tutto l'amato franchise strategico. Oggi seguiremo inl'Age of: Fan! Ecco la descrizione condivisa da Xbox: "Anche se non vogliamo rovinare tutto ciò che abbiamo in serbo, sappiamo che avete pazientemente aspettato altri scorci di Age ofIV dal primo trailer all'X019. La nostra trasmissione includerà un nuovo sguardo al gameplay,civiltà, alla campagna e altro ancora! Condivideremo anche alcune notizie entusiasmanti per i nostri giocatori di Age ofII: Definitive Edition e Age ofIII: ...

