Verso il voto, Salerno: vertice nello studio di Fasano per il centrodestra

Tempo di lettura: < 1 minuto

In seguito al comunicato dell'Udc, in cui si sollecitava una accelerazione nell'individuazione del candidato a sindaco di Salerno, i coordinatori provinciali di Forza Italia, Enzo Fasano, della Lega, Attilio Pierro, di Cambiamo, Luigi Cerruti, dei Liberaldemocratici, Angelo Giubileo, dell'Udc, Mario Polichetti, e dei Liberalsocialisti, Antonio Di Cunzolo, hanno deciso di convocarsi nello studio dell'onorevole Fasano per un incontro programmatico e una decisione definitiva sulle proposte finora pervenute e su cui si ritiene opportuno una comune riflessione.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Verso voto Via libera della Giunta per l'area dismessa dell'ex Aermacchi Con il solo voto contrario del vice sindaco Daniele Zanzi è passato il documento di negoziazione ... I lavori effettivi poi potrebbero partire verso la fine del 2021 e vedere le opere ultimate nel 2023. ...

Centri disabili: agevolazioni solo in base all'Isee ... il Capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi: 'll cambio di rotta verso l'equità nella ... In sede di dichiarazione di voto, per il PD Antonio Carpentieri ha spiegato che 'il documento che stiamo ...

Spagna: regione di Madrid in crisi, verso voto anticipato Agenzia ANSA Salvatore Sparacio, il boss che vendeva voti. E al funerale del padre pretese un corteo in pieno lockdown Secondo la Procura, Summa - accusato di voto di scambio - avrebbe versato diecimila euro a Sparacio in cambio di appoggio elettorale. Gli investigatori avrebbero anche delle intercettazioni di «i ...

UN ANNIVERSARIO IMPORTANTE PER LA REPUBBLICA 10 ANNI FA 314 DEPUTATI VOTAVANO PER RUBY! LA CLASSE DIRIGENTE ITALIANA (FORZA ITALIA, LEGA, MELONI) E L’ARTE DI STRISCIARE La memoria delle pagine più alte, nobili, eticamente ...

