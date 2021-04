Una vita, anticipazioni 9 aprile: Maite va via senza dare spiegazioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Maite prenderà una decisione molto importante a Una vita. La donna, come rivelano le anticipazioni inerenti la puntata in onda oggi, 9 aprile, non appena si renderà conto che Camino è pronta a sfidare le convenzioni sociali pur di stare con lei, lascerà il quartiere senza dare spiegazioni. Nel frattempo, Felipe candiderà Marcia per il posto da cameriera all'ambasciata brasiliana e chiederà a Liberto di fingere che sia una sua idea. Infine, José riceverà critiche positive per lo spettacolo ed inizierà a montarsi la testa nonostante sua moglie cerchi in tutti i modi di metterlo in guardia. anticipazioni Una vita, 9 aprile: Maite fa le valigie e va via senza ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 aprile 2021)prenderà una decisione molto importante a Una. La donna, come rivelano leinerenti la puntata in onda oggi, 9, non appena si renderà conto che Camino è pronta a sfile convenzioni sociali pur di stare con lei, lascerà il quartiere. Nel frattempo, Felipe candiderà Marcia per il posto da cameriera all'ambasciata brasiliana e chiederà a Liberto di fingere che sia una sua idea. Infine, José riceverà critiche positive per lo spettacolo ed inizierà a montarsi la testa nonostante sua moglie cerchi in tutti i modi di metterlo in guardia.Una, 9fa le valigie e va via...

