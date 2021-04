Tragedia a Quartu, bimbo di 3 anni cade in piscina e annega (Di venerdì 9 aprile 2021) Tragedia questo pomeriggio a Quartu, in provincia di Cagliari, dove un bimbo di tre anni è annegato, cadendo nella piscina di una villetta, in località Margine Rosso. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, di origini ucraine, si trovava nella casa con la famiglia e altri connazionali. Sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, allontanandosi per andare a giocare nelle vicinanze della piscina. Sarebbe caduto in acqua e annegato. Inutili sono stati i soccorsi delle persone presenti e del personale del 118, accorso sul posto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021)questo pomeriggio a, in provincia di Cagliari, dove undi treto,ndo nelladi una villetta, in località Margine Rosso. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, di origini ucraine, si trovava nella casa con la famiglia e altri connazionali. Sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, allontanandosi per andare a giocare nelle vicinanze della. Sarebbe caduto in acqua eto. Inutili sono stati i soccorsi delle persone presenti e del personale del 118, accorso sul posto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

