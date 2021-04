Traffico Roma del 09-04-2021 ore 18:00 (Di venerdì 9 aprile 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare Traffico intenso è rallentato in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Tuscolana mentre in interno gli spostamenti maggio sono tra cazzia vs Prenestina aumenta il Traffico in uscita dalla città sul tratto Urbano della Roma Teramo dalla tangenziale est fino alla grande più trafficata rispetto ad un’ora fa anche via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla stessa direzione circolazione sostenuta sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini al bivio A24 un dente incidente sulla Salaria continua a rallentare il Traffico in quest’ultima ora tra Monterotondo Scalo di Settebagni In entrambe le direzioni nel dettaglio lo ricordiamo L’incidente è ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) LuceverdeBuonasera dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulareintenso è rallentato in carreggiata esterna tra laFiumicino alla Tuscolana mentre in interno gli spostamenti maggio sono tra cazzia vs Prenestina aumenta ilin uscita dalla città sul tratto Urbano dellaTeramo dalla tangenziale est fino alla grande più trafficata rispetto ad un’ora fa anche via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla stessa direzione circolazione sostenuta sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini al bivio A24 un dente incidente sulla Salaria continua a rallentare ilin quest’ultima ora tra Monterotondo Scalo di Settebagni In entrambe le direzioni nel dettaglio lo ricordiamo L’incidente è ...

