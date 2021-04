Traffico Roma del 09-04-2021 ore 15:30 (Di venerdì 9 aprile 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare un incidente comunque in via di risoluzione rallentato la circolazione In quest’ultima ora tra la maglia nel Ostiense trafficata via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni proseguendo sulla stessa direzione circolazione sostenuta anche sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini al bivio A24 si rallenta percorrendo la galleria Giovanni XXIII e poi su via Pineta Sacchetti verso Boccea e nella città di Roma molto Traffico su via Anastasio II verso via Leone XIII stessa situazione anche in via Aurelia e via Aurelia Antica e rallentamenti sempre per l’intenso Traffico anche su via Cassia dal centro città verso fuori e all’Euro lo ricordiamo ancora diverse le modifiche alla circolazione ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare un incidente comunque in via di risoluzione rallentato la circolazione In quest’ultima ora tra la maglia nel Ostiense trafficata via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni proseguendo sulla stessa direzione circolazione sostenuta anche sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini al bivio A24 si rallenta percorrendo la galleria Giovanni XXIII e poi su via Pineta Sacchetti verso Boccea e nella città dimoltosu via Anastasio II verso via Leone XIII stessa situazione anche in via Aurelia e via Aurelia Antica e rallentamenti sempre per l’intensoanche su via Cassia dal centro città verso fuori e all’Euro lo ricordiamo ancora diverse le modifiche alla circolazione ...

