Terrore sul bus, in appello pena ridotta per Sy a 19 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 48enne dirottò e incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini Leggi su rainews (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 48enne dirottò e incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini

Ultime Notizie dalla rete : Terrore sul Terrore sul bus, in appello pena ridotta per Sy a 19 anni Il collegio di giudici togati e popolari presieduto da Giovanna Ichino ha inoltre stabilito che il Ministero dell'Università e dell'Istruzione non è più responsabile civile: sul piano pratico, ...

Terrore sul bus, in appello pena ridotta per Sy a 19 anni Rai News Terrore sul bus: condanna ridotta a 19 anni per Sy È stata ridotta da 24 a 19 anni di carcere la condanna per Ousseynou Sy, il 48enne che dirottò e incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti ...

