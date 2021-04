Sonego-Hanfmann oggi, ATP Cagliari 2021: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzo Sonego è pronto a tornare in campo per la sfida dei quarti di finale dell’ATP 250 di Cagliari contro il tedesco Yannick Hanfmann. Una partita sulla carta non impossibile per il tennista piemontese che parte leggermente favorito anche se dovrà esprimersi al meglio per conquistare la semifinale. Il match sarà il secondo di giornata e prenderà il via al termine della partita tra lo sloveno Aljaz Bedene e lo statunitense Taylor Fritz che inizierà alle 11.00. Sonego nella sfida di ieri contro il francese Gilles Simon, dopo un avvio un po’ complicato, è stato bravo ad imporre il proprio gioco e a portare a casa una vittoria più che meritata. L’azzurro, però, dovrà riproporre la stessa grinta vista nel secondo set di ieri per l’intero match. Il tedesco ai quarti ha superato Marco Cecchinato che è sembrato decisamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzoè pronto a tornare in campo per la sfida dei quarti di finale dell’ATP 250 dicontro il tedesco Yannick. Una partita sulla carta non impossibile per il tennista piemontese che parte leggermente favorito anche se dovrà esprimersi al meglio per conquistare la semifinale. Il match sarà il secondo di giornata e prenderà il via al termine della partita tra lo sloveno Aljaz Bedene e lo statunitense Taylor Fritz che inizierà alle 11.00.nella sfida di ieri contro il francese Gilles Simon, dopo un avvio un po’ complicato, è stato bravo ad imporre il proprio gioco e a portare a casa una vittoria più che meritata. L’azzurro, però, dovrà riproporre la stessa grinta vista nel secondo set di ieri per l’intero match. Il tedesco ai quarti ha superato Marco Cecchinato che è sembrato decisamente ...

