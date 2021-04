Serie B, oggi continua la 33a giornata. Il programma (Di sabato 10 aprile 2021) Con la vittoria dell’Empoli sulla Reggiana, si è aperta la 33a giornata di Serie B. Il programma continua oggi, con gran parte della gare, per concludersi poi domenica e lunedì con il lunch match. Questo il programma: VENERDI’ 9 APRILE Reggiana-Empoli 0-1 SABATO 10 APRILE Ascoli-Monza alle 14.00 Brescia-Pescara alle 14.00 Cremonese-Pordenone alle 14.00 Entella-Salernitana alle 14.00 Lecce-Spal alle 14.00 Frosinone-Cittadella alle 16.00 DOMENICA 11 APRILE Reggina-Vicenza alle 15.00 Venezia-Cosenza alle 19.00 LUNEDI’ 12 APRILE Chievo-Pisa alle 19.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Con la vittoria dell’Empoli sulla Reggiana, si è aperta la 33adiB. Il, con gran parte della gare, per concludersi poi domenica e lunedì con il lunch match. Questo il: VENERDI’ 9 APRILE Reggiana-Empoli 0-1 SABATO 10 APRILE Ascoli-Monza alle 14.00 Brescia-Pescara alle 14.00 Cremonese-Pordenone alle 14.00 Entella-Salernitana alle 14.00 Lecce-Spal alle 14.00 Frosinone-Cittadella alle 16.00 DOMENICA 11 APRILE Reggina-Vicenza alle 15.00 Venezia-Cosenza alle 19.00 LUNEDI’ 12 APRILE Chievo-Pisa alle 19.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ZZiliani : Intanto, dopo aver perso 4-2 con la #Pergolettese e 1-0 con la #ProPatria, la #JuventusUnder23 di cui l’Istituto Lu… - DoliverLevine : @giulialovesjdm oggi è il Jeffrey day per me ahaha Comunque sono davvero felice che Gus avrà un ruolo nella serie… - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, Sabato 10 aprile 2021: Serie A e Real Madrid-Barcellona in primo piano - Fantacalciok : Le partite di oggi, Sabato 10 aprile 2021: Serie A e Real Madrid-Barcellona in primo piano - ResiannaM : RT @MarcoVBava: 718 morti e quelli che volevano cancellare il campionato lo scorso anno, oggi non parlano che di calcio: Serie A, Europa Le… -