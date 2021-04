Samp | Ranieri | “Napoli forte | dalla mia squadra voglio macchine da guerra”

Advertising

RaiSport : #Ranieri: 'Futuro? Penso solo a fare 26 punti nel ritorno' ? 'La #Samp conosce il mio pensiero, il resto sono so… - gilnar76 : Samp, Ranieri dà la carica: ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - gilnar76 : Samp, Ranieri dà la carica: ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - gilnar76 : Samp, Ranieri dà la carica: ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - FcInterNewsit : Samp, Ferrero allontana Stankovic: 'Ranieri è il mio allenatore e non si tocca' -

Ultime Notizie dalla rete : Samp Ranieri

TAGS napoliCONDIVIDI Facebook Twitter redazionesportivaNellaè squalificato Adrien Silva ed è out Ekdal. In attacco due ex azzurri: Fabio .... NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1) : Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; ...Sampdoria il tecnico Ranieri è pronto alla sfida contro il Napoli squadra forte quindi chiede ai suoi giocatori di essere come macchine da guerra ...GENOVA - Un buon punto ottenuto a San Siro ma un centrocampo con tante assenze per la Sampdoria, che domenica pomeriggio aspetta il Napoli a Marassi. In conferenza stampa Claudio Ranieri è consapevole ...