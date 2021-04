Rosa Di Grazia fa i nomi di due persone che vorrebbe come vincitori di Amici 20 e racconta cosa l’ha fatta innamorare di Deddy

Leggi su isaechia

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’ultima eliminata al serale di20 è stata la ballerinaDi, indiscutibilmente una delle protagoniste più discusse di questa edizione. La ballerina dopo la sua uscita dal talent di Canale 5 la scorsa settimana si èta in una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni. E anche in questo caso alcune sue dichiarazioni hanno fatto discutere e diviso ancora una volta i fan del programma. Nell’articolo la ragazza parla della sua unica grande passione per la danza: “Ho girato tanti posti, ma la danza è stato il mio punto fermo, ovunque arrivavo dovevo trovare una scuola di danza“. Poi è arrivata l’occasione diche,lei stessa, le era sfumata davanti agli occhi l’anno prima: Sì, avevo provato l’anno precedente, ero arrivata fino alla ...