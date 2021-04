Probabili formazioni Spezia - Crotone | aggiornamenti

Advertising

sportnotizie24 : #Tottenham-#ManchesterUnited, le probabili formazioni: le scelte di Mourinho e Solskjaer - gilnar76 : Probabili formazioni 30ª ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - FantaMasterApp : 'Spezia-Crotone, le probabili formazioni: Nzola dal 1', dubbio Messias' - okcalciomercato : Trentesima giornata Serie A, Roma-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vederla - sportnotizie24 : #Lione-#Angers, le probabili formazioni: Garcia cerca i 3 punti per il vertice della Ligue 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

LA SPEZIA - Nello Spezia leggero vantaggio di Piccoli su Nzola ; oggi giro di tamponi. Nel Crotone rientra Reca a sinistra e Rispoli rimpiazza lo squalificato Pedro Pereira ...Serie A30ª: duello Dybala - Morata, Rebic dal 1 UN ORA FA La banda di Pioli è prima in Serie A per punti in trasferta, invece il Parma è con l'acqua alla gola e ha un disperato ...Le probabili formazioni di Verona-Lazio. Per le probabili formazioni di Verona-Laziopartiamo come al solito dai padroni di casa: nel Verona come al solito ci sarà Silvestri in po ...Queste le probabili formazioni di Inter-Cagliari. Per le probabili formazioni di Inter-Cagliari partiamo come al solito dai padroni di casa: l'assenza principale in casa Inter è quella di Barella che, ...