Perché abbiamo sempre sonno? Ecco le cause più comuni (Di venerdì 9 aprile 2021) Ci sono dei periodi dell’anno in cui ci sentiamo costantemente stanchi. Questo può essere dovuto alle stressanti routine, ma potrebbe anche nascondere qualche problema più importante. Avere spesso sonno durante la giornata infatti potrebbe non solo dipendere dalla frenetica attività lavorativa o familiare, ma sottintendere anche dei problemi fisici da non sottovalutare. Quando la stanchezza inizia ad essere cronica, ovvero quando si ha la sensazione di avere sonno in tutti i momenti della giornata, dovrebbe suonarci un campanello d’allarme. Ovviamente, se si è preoccupati rispetto a questa situazione, il consiglio che vogliamo darvi è quello di consultare il vostro medico di famiglia. Con la sua professionalità lui potrà benissimo riuscire a capire quelle che sono le cause primarie del vostro disagio. Delle volte tuttavia basta ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 aprile 2021) Ci sono dei periodi dell’anno in cui ci sentiamo costantemente stanchi. Questo può essere dovuto alle stressanti routine, ma potrebbe anche nascondere qualche problema più importante. Avere spessodurante la giornata infatti potrebbe non solo dipendere dalla frenetica attività lavorativa o familiare, ma sottintendere anche dei problemi fisici da non sottovalutare. Quando la stanchezza inizia ad essere cronica, ovvero quando si ha la sensazione di averein tutti i momenti della giornata, dovrebbe suonarci un campanello d’allarme. Ovviamente, se si è preoccupati rispetto a questa situazione, il consiglio che vogliamo darvi è quello di consultare il vostro medico di famiglia. Con la sua professionalità lui potrà benissimo riuscire a capire quelle che sono leprimarie del vostro disagio. Delle volte tuttavia basta ...

Advertising

CarloCalenda : Serve un Piano preciso per la riapertura perché così il Paese non ce la fa. Con @Azione_it ne abbiamo presentato un… - trash_italiano : A questo punto facciamo uscire Rosa per aver simulato di stare in palestra nonostante sia vietato dal DPCM, perché… - PiazzapulitaLA7 : 'Non abbiamo più niente da perdere, fate attenzione perché prima o poi il Palazzo si troverà 'ghandianamente' circo… - giugiulolafan : RT @Carlaaccardo: Io aspetto domani per l’esito visto che mi sembra assurdo che parenti o persone dell’hotel comunichino l’eliminato. (già… - babyloncandIe : RT @inlovewithfede_: In Gran Bretagna hanno vaccinato metà popolazione tra vecchi e giovani e qua in Italia abbiamo Dr4gh1 che dà la colpa… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché abbiamo L'Oréal lancia Metal Detox: innovazione della cosmetica haircare ... perché l'acqua erode e si deposita sul capello e la fibra del capello più è porosa e più assurbe questi metalli'. 'Dopo aver identificato il problema abbiamo cercato una soluzione. E la risposta ci ...

LOL, chi ride è fuori: la psicologia spiega perché dovreste guardarlo In quest'anno di grande fatica ci aiuta perché abbiamo bisogno di credere ancora nella leggerezza e nella possibilità di vivere momenti di vero piacere.

«Vaccino AstraZeneca e trombosi? Si rischia anche con un'aspirina, e chi prende il Covid è molto più esposto» Corriere della Sera ...l'acqua erode e si deposita sul capello e la fibra del capello più è porosa e più assurbe questi metalli'. 'Dopo aver identificato il problemacercato una soluzione. E la risposta ci ...In quest'anno di grande fatica ci aiutabisogno di credere ancora nella leggerezza e nella possibilità di vivere momenti di vero piacere.